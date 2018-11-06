Создатели Agony анонсировали новую игру Paranoid в жанре ужасов

Варшава, , 09:38 — REGNUM Компания-разработчик Madmind Studios, известная своим скандальным хоррором Agony, анонсировала игру под названием Paranoid и выпустила её первые тизер-трейлеры. Ролики были опубликованы 5 ноября на официальном YouTube-канале Paranoid Game.

Новый проект Madmind представляет собой игру в жанре Survival horror (задачей персонажа является выживание в обстоятельствах фильма ужасов). Тизерные ролики дают понять, что в ней будет динамичный геймплей (игровой процесс) наряду с глубокой психологической историей. Главный герой, потерявший семью при ужасных обстоятельствах, внезапно обнаруживает, что находясь в своей квартире он начинает терять рассудок. Через тринадцать лет он принимает телефонный звонок от своей без вести пропавшей сестры.

Читайте также: На консолях Nintendo появится доступ к YouTube

Напомним, в октябре 20 918 года Madmind выпустила версию игры Agony с приставкой Unrated, в которой была убрана вся цензура. В этой игре протагонист управляет душой грешника, попавшего в ад, он способен вселяться в тела обитателей преисподней. Игра получила множество отрицательных отзывов за свой дизайн и геймплей, хотя нашлись и поклонники подобного жанра.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра PlayerUnknown’s Battlegrounds может выйти на PS4 уже в декабре