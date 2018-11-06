Появилась информация о премьере и названии детской версии фильма «Дэдпул»

Лос-Анджелес, США, , 08:29 — REGNUM Появилась информация о дате выхода на большие экраны и официальном названии детской версии фильма «Дэдпул 2». Премьера картины с рейтингом PG-13 пройдет в США 12 декабря 2018 года. Об этом 5 ноября сообщил портал Deadline.

Официальным названием новой версии фильма стало «Once upon a Deadpool», его можно перевести на русский как «Жил-был Дэдпул» или «Однажды Дэдпул…». Ранее в сети ходили слухи о том, что картина получит название «Дедпул перед рождеством». Стоит отметить, что новая версия фильма не только лишится шуток для взрослых шуток, в ней появятся новые сцены.

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Напомним, ранее сценаристы Ретт Риз и Пол Верник, работавшие над созданием фильма «Дэдпул 2», рассказали журналистам о главной причине, по которой решено было выпустить детскую версию кинокомикса. Они пояснили, что существуют социальные группы, которые из-за присвоенного картине рейтинга были лишены возможности её посмотреть. Это очень расстраивало создателей фильма.

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