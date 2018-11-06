AMC выпустит кинотрилогию «Ходячие мертвецы» про приключения Рика Граймса

Нью-Йорк, США, , 08:06 — REGNUM Телеканал AMC намерен выпустить трилогию, которая будет посвящена приключениям Рика Граймса — героя актера Эндрю Линкольна, который покинул телепроект «Ходячие мертвецы». Об этом 5 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что неожиданная судьба Рика Граймса в девятом сезоне шоу является прекрасным образцом провокации фанатов со стороны создателей «Ходячих мертвецов». Продюсер Скотт Гимпл пояснил журналистам, что Эндрю Линкольн очень любит шоу, но возникли трудности в связи с тем, что ему нужно находиться в Великобритании, а есть практические проблемы с тем, чтобы снимать шоу там. Таким образом, создатели решили продолжить рассказывать историю Рика Граймса в ином формате.

Читайте также: Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона шоу «Настоящий детектив»

Напомним, ранее создатели «Ходячих мертвецов» уже «играли» подобным образом с фанатами. В шестом сезоне сериала, казалось бы, им показали смерть Глена Ри, которого играл актер Стивен Ён. Спустя три эпизода выяснилось, что персонаж жив. Фанаты даже дали специальное название подобному сценарному ходу.

Читайте ранее в этом сюжете: Телеканал НВО выразил недовольство твитом Трампа в стиле «Игры престолов»