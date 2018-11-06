Фильм «Богемская рапсодия» вышел в лидеры российского кинопроката

Москва, , 07:34 — REGNUM Байопик «Богемская рапсодия» режиссёров Брайана Сингера и Декстера Флетчера вышел в лидеры российского проката. В первые выходные показов (в период с 1 по 4 ноября 2018 года) он собрал более 286 млн рублей с учетов показов в IMAX. Об этом 5 ноября сообщил портал Kinobusiness.

На втором месте оказалась анимационная лента «Смолфут», фильм смог собрать в России ещё около 154 млн рублей (сумма общих сборов — 481 млн рублей). Третью позицию заняла картина «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин» (109,6 млн рублей). В топ-5 также вошли фильмы «Несокрушимый» (29,7 млн рублей за уик-энд, сумма общих сборов в Росии —195,7 млн рублей) и «Веном» (51,8 млн рублей; 2,1 млрд рублей).

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Напомним, в «Богемской рапсодии» роль лидера группы Queen Фредди Меркьюри исполнил актер Рами Малек. Первоначально фильм снимал режиссёр Брайан Сингер, однако в декабре 2017 года стало известно, что он покинул проект из-за конфликта с 20th Century Fox. В июне 2018 года кинокомпания заявила, что оставит его имя в титрах.

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