Кассовые сборы фильмов в Китае стремительно бьют рекорды прошлых лет

Пекин, , 06:27 — REGNUM Общий доход от кассовых сборов фильмов в Китае превысил 52,6 млрд юаней ($7,62 млрд) за 10 месяцев 2018 года, что на 9,75% выше, чем за тот же период 2017 года, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Фильмы китайского производства составили 70% от общих кассовых сборов за указанный период, что на 37,56% больше, чем в прошлом году за тот же период. Среди 67 фильмов, чьи сборы превысили 100 млн юаней, 38 оказались китайскими.

Среди самых кассовых китайских блокбастеров 2018 года числятся черная комедия «Умереть, чтобы выжить», комедия «Детектив из Чайнатауна 2» и боевик «Операция в Красном море». В общей сложности они собрали 3 млрд юаней.

В ноябре и декабре в прокат должны выйти еще несколько китайских фильмов, включая «Человеческая комедия» и «Новички», которые должны посоревноваться за кассовые сборы с голливудскими блокбастерами вроде супергеройского боевика «Веном», а также фэнтези «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Как сообщало ИА REGNUM, Китай намерен к 2020 году стать лидером по кинотеатральным кассовым сборам. Пока же на этот поприще Китай движется с заметными успехами. Такие фильмы, как «Война волков — 2», в частности, получили в 2017 году популярность не только в Китае, но и за рубежом.

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