Шахназаров: будет ли через 2000 лет история XX века по Сванидзе правдой?

Москва, , 05:11 — REGNUM Исторические исследования всегда субъективны, поскольку их пишут люди ангажированные своими взглядами, но пишущие о людях с иным по отношению к нашему опытом, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«На мой взгляд история не познаваема или до конца не познаваема… Через две тысячи лет останется одна книжка «История XX века» Николая Карловича Сванидзе. Она станет канонической, значит историки четвертого тысячелетия будут считать, что история такая, как ее написал Сванидзе. Или наоборот, останется Александра Андреевича Проханова книжка… Все исторические свидетельства субъективны, их пишут люди со своими политическими взглядами», — заявил режиссер.

По его словам, если мы пытаемся понять, что на самом деле происходило в XVI веке, то нам прежде всего нужно понять, что это совсем другое время, в котором жили совсем иные люди со свей отличной от нашей мифологией, культурой и исторической памятью. Им не доступные литературные шедевры последующих веков, а также переживания о войнах, которые произошли позже.

Он также Шахназарова, именно здесь, в такой ситуации на выручку приходят гении вроде Пушкина, которые своим художественным чутьем и взором добираются до истины и исторической правды, ухватывая самый нерв ситуации. Именно так было с пушкинским «Борисом Годуновым».

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