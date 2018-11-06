Шахназаров: Пушкин зрил в корень, связав образ Бориса Годунова со смутой

Москва, , 05:04 — REGNUM Взгляд на историю сквозь художественную призму, если он осуществляется такими гениями, как, например, Пушкин, является порой более правдивым, поскольку он не точно отражая детали, добирается до нерва события, ухватывает его суть, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Художники такого уровня, как Пушкин, на мой взгляд, вообще — посланники, через них мы как раз открываем себе вещи, которые они нам открывают, не понимая сами порой… Их интуиция, их понимание, их художественное чутье, скорее, говорит нам правду, может неверно в деталях, но суть оно улавливает точно», — заявил Шахназаров.

Именно поэтому, полагает он, Пушкин взял для своего произведения именно фигуру Бориса Годунова, потому что она является ключевой в истории нашей страны с того ракурса, с которого показал ее Пушкин. Годунов убил ребенка ради власти, тем самым он сохраняется в народной памяти именно этим, благодаря Пушкину, а не своими стремлениями к прогрессивным реформам, были они или не были.

«Борис Годунов ассоциируется со смутой, а смута — это самая большая беда России на протяжение все ее истории. Мы сами с вами пережили смуту в 90-е годы, поэтому нас это также интересует… Поэтому, художественный взгляд на историю, он более достоверен и правдив», — закончил мысль режиссер.

Напомним, что трагедия Пушкина «Борис Годунов» посвящена конфликту царя Годунов с Лжедмитрием I. Трагедия строится вокруг убийства младшего сына Ивана Грозного царевича Дмитрия по приказу Бориса Годунова.

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