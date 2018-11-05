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В Екатеринбурге открылся Международный театральный фестиваль «Коляда-plays»

Культура

На фестивале будут представлены все жанры, вплоть порно-кабаре, многопользовательского апокалипсиса без антракта, подросткового trouble, Flashback-нокнюрн на фоне столетия

В Екатеринбурге открылся Международный театральный фестиваль «Коляда-plays»
Кузьма Петров-Водкин. Театр. Фарс. 1907

Екатеринбург, 5 ноября 2018, 20:40 — REGNUM  5 ноября в Екатеринбурге открылся XII Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-plays». «. В программе смотра 38 спектаклей из 26 городов России и Зарубежья. Вечером зрители увидят спектакль Николая Коляды «Попугай и веники» в прочтении Пензенского областного театра «Кукольный дом». Понятно, это будет не единственное представление по произведениям основателя фестиваля Николая Коляды. Будет показаны его пьесы — «Дыроватый камень» в исполнении сербского Центра культуры «Вук Стефанович Караджич», и «Баба Шанель» Волжского драмтеатра, и «Большая советская энциклопедия» воронежского «Никитинского театра». В репертуаре смотра все возможные жанры — драма, трагикомедия, документальная пьеса, мечта в двух действиях, страшная сказка, и даже порно-кабаре, многопользовательский апокалипсис без антракта, подростковый trouble, Flashback-нокнюрн на фоне столетия, и наконец, игра в твоей голове.

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Культурная хроника
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