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В Ярославле проходит выставка художницы Зинаиды Серебряковой

Культура

Посетители увидят знаменитое полотно «Купальщица»

В Ярославле проходит выставка художницы Зинаиды Серебряковой
Зинаида Евгеньевна Серебрякова. Купальщица

Ярославль, 5 ноября 2018, 19:49 — REGNUM  В Ярославском художественном музее проходит выставка блестящей русской художницы Зинаиды Серебряковой. В экспозиции выставлены 34 произведения живописи и графики из собрания Русского музея в Санкт-Петербурге. Это работы мастера разных периодов творчества и выполненные в разных художественных стилях. Здесь и этюды, написанные в родовом имении Нескучное под Харьковом, и картины петербургского периода, и произведения, созданные в Париже. Среди наиболее известных представленных работ — знаменитая «Купальщица» и два автопортрета, а также серия рисунков, посвященных балету.

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Культурная хроника
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