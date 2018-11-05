В Петербурге проходит выставка марок «Первые лица Российской истории»

Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM В Центральном музее связи имени А. С. Попова в Санкт-Петербурге проходит выставка почтовых марок «Первые лица Российской истории». В экспозиции представлены не только совершенно полный ряд почтовых марки с изображениями первых лиц Российской истории, но и уникальный подготовительный материал к созданию миниатюр: рисунки и проекты, а также специальные почтовые штемпели.

Традиция изображения на почтовых марках, как и на денежных знаках, старинная (первая марка появилась в 1840 году в Англии с профилем королевы Виктории). В отечественной филателии изображения императоров появились лишь в 1913 году после издания серии, приуроченной к 300-летию дома Романовых.

После Великой Российской революции тематика и список исторических личностей были значительно расширены. Правда, в основном публиковались портреты уже умерших деятелей. Хотя исключения, как известно, были. Так, ключевой темой советского времени была ленинская. Также значительное место занимали герои революции, партийные деятели, военные.

Вскоре после распада СССР отечественная филателия вновь обратилась к монаршей семье, также появляются образы царей и князей допетровской эпохи.

Выставка открыта до 21 ноября.