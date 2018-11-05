Международный театральный фестиваль Достоевского открывается в Новгороде

Великий Новгород, , 13:10 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 5 ноября, открывается XXII Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры региона, в течение недели, по 11 ноября, на сценах и музейных площадках Великого Новгорода и Старой Руссы будет представлено 14 постановок по произведениям Достоевского из девяти стран мира.

Своё прочтение Достоевского представят театры из Туркмении, Словении, Польши, Испании, Белоруссии, Литвы, Японии, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Волгограда.

Откроется фестиваль на сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского совместным проектом Новгородского областного театрально-концертного агентства и театральной компании sadsongskomplex: fi (Хельсинки, Финляндия): премьерой спектакля Der Spieler по роману «Игрок», режиссер Яри Юутинен. Другую версию романа «Игрок» представит труппа «Балаган» под руководством режиссера Хосе Луиса Чека-Понсе (Мадрид, Испания) в Музее изобразительных искусств в Великом Новгороде.

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В программе фестиваля также — пять спектаклей по роману «Преступление и наказание», три из которых — премьеры 2018 года. Одна из версий — «Игра в преступление. Достоевский» будет продемонстрирована в Доме-музее Ф. М. Достоевского в Старой Руссе, по которому зрителей поведут сразу пять Раскольниковых. Этот спектакль поставила в Московском театре «Школа современной пьесы» актерско-режиссерская мастерская профессора ГИТИСа Александра Галибина. Несмотря на то, что все билеты на эту постановку уже проданы, новгородцы всё же смогут её увидеть — организаторы пообещали онлайн-показы спектаклей в киноцентре «Россия» в Великом Новгороде и в ДК «Светлана» в Малой Вишере.

Увидят новгородцы и версию «Преступления и наказания» из Любляны (Словения), в которой режиссёр Марьяна Медоевич предложит зрителю перемещаться по пространствам Новгородской областной филармонии: спектакль идёт не только на сцене, но и в её кармане.

В программе фестиваля также два кардинально различающихся взгляда на роман «Братья Карамазовы»: постановка Станислава Мельского (Вроцлав, Польша) и спектакль Архангельского молодежного театра, режиссер Максим Соколов.

Завершит программу фестиваля 11 ноября инсценировка романа «Идиот» от Нового репертуарного театра (Токио, Япония) и его художественного руководителя Леонида Анисимова.

Напомним, театральный фестиваль Достоевского начинался в 1992 году как камерная творческая акция. В отличие от всех предыдущих 21 фестивалей, в нынешнем из 14 спектаклей камерных только семь.

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