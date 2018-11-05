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Группа «Ночные снайперы» триумфально отметила 25-летие в «Олимпийском»

Культура

Три часа группа исполнялись свои лучшие песни

Москва, 5 ноября 2018, 12:07 — REGNUM  В воскресенье, 4 ноября, легендарная российская рок-группа «Ночные снайперы» отметила юбилей, как говорили раньше, 25-летие концертной деятельности, гала-концертом в спорткомплексе «Олимпийский». В представлении приняла участие и соосновательница коллектива, скрипачка и певица Светлана Сурганова. Вместе с неизменным лидером группы Дианой Арбениной она исполнила популярные «Солнце» и «Кошку».

Весь вечер звучали хиты группы «Катастрофически», «Актриса», «Асфальт», «Звучи», «Розы», «Рубеж» и многие другие.

Специальным гостем концерта стал Григорий Лепс, с которым Арбенина исполнила песню «Очень хотела».

Полный зал горячо поддерживал артистов, громко распевая любимые мелодии.

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Культурная хроника
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