В зале «Зарядье» в Москве Юрий Башмет представляет «Фантастическую Кармен»

Москва, , 11:49 — REGNUM 5 ноября в концертномзале «Зарядье» в Москве Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и его художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет представляют уникальный музыкально-драматический спектакль «Фантастическая Кармен». Это своеобразная постмодернистская фантазия Юрия Башмета и режиссера Павла Сафонова на темы новеллы Проспера Мериме «Кармен», оперы Жоржа Бизе и «Кармен-сюиты» Родиона Щедрина. Это гармоничное сочетание симфонической музыки, хореографического искусства и оперы. Это не простое «Из ворот табачной фабрики в Севилье выходит Кармен…», это сложносочиненное действо с психологическим подтекстом: Хосе на самом деле режиссер, до безумия влюбленный в ведущую актрису. Не встретив должного понимания, он убивает возлюбленную и тут же меняет личность — в данном случае речь идет даже не о раздвоении личности, а о тройственности сознания, так как действие происходит в трех плоскостях. Это все блестяще воплощают на сцене актеры Михаил Трухин, Евгений Стычкин, Ольга Ломоносова; оперные певцы — меццо-сопрано Ирина Шишкова, тенор Олег Долгов (он же поет партию Хосе в Большом театре), бас Олег Цыбулько; солисты балета Екатерина Шипулина, Александр Волчков, Руслан Скворцов.