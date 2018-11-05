В московском театре «Сфера» пройдут «Тургеневские чтения»

Москва, , 11:07 — REGNUM С 6 по 11 ноября в московском театре «Сфера» будут проходить череда мероприятий и постановок, приуроченных к 200-летию выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Так зрителям будут представлены проекты — «Неделя русской классики», «Тургеневские чтения», а также выставка современных художников.

В рамках первого проекта будут показаны поэтическая композиция «Нездешний вечер», спектакли «Наши за границей» Лейкина, «Ученик Лицея» Платонова, «Кабала святош» Булгакова, «Вишневый сад» Чехова, «Дачники» Горького, «Обыкновенная история» Гончарова.

На камерной сцене прозвучат произведения Ивана Тургенева в исполнении ведущих артистов театра — Александра Коршунова, Дмитрия Ячевского, Василия Куприянова, Галины Калашниковой.

6 ноября в фойе откроется выставка живописи и графики современных художников Виктора Брагинского, Виктора Апухтина и Аркадия Мелик-Саркисяна, посвященная темам русской классики.