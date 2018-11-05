В Москве проходят гастроли петербургского театра «Приют комедиантов»

Москва, , 10:30 — REGNUM С 4 по 9 ноября в Москве впервые будут проходить гастроли петербургского театра «Приют комедиантов». Спектакли будут идти на Новой сцене Театра им. Евг. Вахтангова и на Сцене на Сретенке Театра им. Вл. Маяковского.

Московские зрители увидят пять новых работ коллектива. 5 ноября труппа представит спектакль «Любовная история» по новелле немецкого драматурга ХХ века Хайнера Мюллера. Премьерная работа режиссера Дмитрия Волкострелова стала заметным явлением в петербургском театральном мире.

Также будут показаны спектакль-коллаж «Братья» в постановке Евгении Сафоновой по роману «Братья Карамазовы», «Собачье сердце» в прочтении Максима Диденко, комедия Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» режиссера Семена Серзина, выполненная в стиле черного авангарда и ироничного хоррора. Надо заметить, что большинство постановщиков лауреаты театральной премии «Прорыв», которой отмечаются яркие работы режиссеров до 35 лет.