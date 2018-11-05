Хвалынск, Саратовская область, 5 ноября 2018, 10:03 — REGNUM 5 ноября 2018 года исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося русского художника Кузьмы Петрова-Водкина. На родине мастера, в городе Хвалынске Саратовской области, юбилейный год отмечен многочисленными событиями: научной конференцией, фестивалем «Хвалынские пленэры на родине К.С. Петрова-Водкина», выставкой «Друзья» из фондов СГХМ им. А.Н. Радищева. Так, накануне в Хвалынском художественно-мемориальном музее К.С. Петрова-Водкина сотрудники учреждения рассказали почитателям таланта о местных моделях картин К.С. Петрова-Водкина, которых удалось установить после тщательного изучения мемуарного и эпистолярного наследия художника. Здесь же была представлена новая книга, изданная к юбилею художника в Санкт-Петербурге: «Петров-Водкин: В центре жизни жизней. Воспоминания. Письма. Документы». Он подготовлен к изданию внучкой художника Зинаидой и её мужем Александром Барзиловичами.
В Хвалынске Саратовской области отмечают 140-летие Кузьмы Петрова-Водкина
На родине художника проходит цикл праздничных мероприятий
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