В Хвалынске Саратовской области отмечают 140-летие Кузьмы Петрова-Водкина

Хвалынск, Саратовская область, , 10:03 — REGNUM 5 ноября 2018 года исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося русского художника Кузьмы Петрова-Водкина. На родине мастера, в городе Хвалынске Саратовской области, юбилейный год отмечен многочисленными событиями: научной конференцией, фестивалем «Хвалынские пленэры на родине К.С. Петрова-Водкина», выставкой «Друзья» из фондов СГХМ им. А.Н. Радищева. Так, накануне в Хвалынском художественно-мемориальном музее К.С. Петрова-Водкина сотрудники учреждения рассказали почитателям таланта о местных моделях картин К.С. Петрова-Водкина, которых удалось установить после тщательного изучения мемуарного и эпистолярного наследия художника. Здесь же была представлена новая книга, изданная к юбилею художника в Санкт-Петербурге: «Петров-Водкин: В центре жизни жизней. Воспоминания. Письма. Документы». Он подготовлен к изданию внучкой художника Зинаидой и её мужем Александром Барзиловичами.