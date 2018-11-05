Понедельник, 5 Ноября 2018 года
09:58:17 МСК

Книжный магазин «Москва» на Тверской улице отмечает 60-летие

Культура

Любимый столичными библиофилами магазин празднует юбилей

Москва, 5 ноября 2018, 09:47 — REGNUM  5 ноября легендарному столичному книжному магазину «Москва» исполняется 60 лет. За эти годы его, без преувеличения, посетили миллионы человек, здесь прошли сотни, если не тысячи встреч с любимыми писателями, библиофилы всех возрастов считают своей обязанностью раз в неделю посещать магазин, чтобы узнать и подержать в руках новинки рынка. Небольшой по площади, правда, 60 лет назад его открытие представлялось явлением, он полюбился и хорошим подбором художественной и специальной литературы, и вниманием сотрудников, и толковой выкладкой.

В день рождения посетителям предоставляется 20%-я скидка на всю продукцию, также можно принять участие в фотосессии «советского периода», послушать песни 1950−1960-х годов, попытать свои силы и знания в различных викторинах. В этот же знаменательный день впервые будет выставлена коллекция фигурок с книгами директора «Москвы» Марины Каменевой: фарфоровые, металлические, деревянные, купленные по всему миру и подаренные известными гостями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить