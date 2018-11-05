Участниками «Ночи искусств» в музее Победы стали почти 6 тыс. человек

Москва, , 08:00 — REGNUM Участие в мероприятиях, которые были организованы в музее Победы в Москве, приняли почти 6 тыс. человек. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.

Как уточнили ИА REGNUM в музее, в праздничный вечер гости Музея Победы смогли посетить посетили уникальную экскурсионную программу «Искусство в бою», погрузиться в годы Великой Отечественной войны, и стать зрителями невероятной программы «Живой музей. Диарамы». Удивительные сцены из прошлого буквально оживали у зрителей на глазах.

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Гости знакомились с плакатным искусством в годы войны и были свидетелями создания знаменитого плаката «Родина-мать зовет». Зрители послушали всеми любимые мелодии в исполнении духового оркестра, вокальные и инструментальные композиции от творческих коллективов, увидели завораживающие танцы народов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Также гости мероприятия смогли посетить кинотеатр Музея Победы, где прошли бесплатные кинопоказы и спектакли для детей.

Вся праздничная программа, открывшаяся масштабным флешмобом «Россия — это мы», который прошёл у стен музея, длилась 12 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в ночь с 4 на 5 ноября в Москве состоялась юбилейная, пятая культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Всего было проведено более 400 мероприятий — мастер-классы, творческие встречи, концерты, спектакли, перформасны, экскурсии.