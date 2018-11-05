Поиск формулы старинного эликсира: «Ночь искусств» в Туле

Тула, , 00:31 — REGNUM Жители Тулы и гости города, пришедшие 4 ноября, в «Ночь искусств», в музей «Старая Тульская аптека» в доме Белявского, получили возможность прикоснуться к миру аптечного дела XIX века и поучаствовать в детективном расследовании. Как рассказал ИА REGNUM заведующий отделом по связям с общественностью Тульского историко-архитектурного музея Никита Бурлаков, в квесте по поиску формулы эликсира магистра Адермана приняли участие более 300 посетителей музея.

«В «Ночь искусств» мы предложили своим посетителям не только бесплатно прикоснуться к миру аптечного дела XIX века, но и провести своё детективное расследование, чтобы собрать состав старинного и почти мифологичного лекарства», — рассказал Никита Бурлаков.

В увлекательных поисках секретных ингредиентов для эликсира с удовольствием принимали участие и дети, и подростки, и взрослые — в музей приходили по одному, семьями и компаниями.

Участникам квеста предстояло решить несколько головоломок, внимательно изучить витрины с аптечным инвентарём, сушёными травами, банками с пиявками и причудливыми склянками, на ощупь вытащить из чёрных ящиков нужные элементы эликсира. В итоге — почти у каждого из участников получилось собрать формулу эликсира магистра Адермана.

«Лучшей наградой для участников квеста-расследования стали ликующие возгласы и радость от раскрытия алхимической тайны», — рассказал представитель музея.

«Старая Тульская аптека» считается одним из самых интересных музеев Тулы: здание было построено в конце XIX века, и здесь действительно долгое время располагалась аптека — вплоть до 2011 года. Теперь здесь проводят экскурсии и мастер-классы, а также — увлекательные квесты. На витринах экспозиции посетители смогут увидеть, например, заспиртованного ужа, внутренности краба и рыбы, человеческий череп и даже зуб волка.