Зрителей Ставропольского драмтеатра пригласили за кулисы

Ставрополь, , 23:57 — REGNUM Спектакль «Проделки Ханумы» по мотивам комедии Авксентия Цагарели показал в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств — 2018» Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю.Лермонтова 4 ноября.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора театра Полина Лыкова, в 2019 году спектакль отмечает 20 лет с момента постановки в театре, в 2009 году он был выпущен в новой редакции, и каждый показ проходит при полном аншлаге.

После спектакля всем зрителям предложили побывать на мастер-классах — проводились по актерскому мастерству, сценической речи, танцу, актерскому вокалу, а также на экскурсиях по театру. И мастер-классы, и экскурсии проводили актеры театра, занятые в спектакле: зрители получили возможность пообщаться с любимыми артистами и узнать побольше о закулисье.

Мастер-класс по сценической речи проводила Заслуженная артистка России Светлана Колганова, в мастер-классе по актерскому мастерству было заняты пять человек — Константин Маковкин, Константин Юрченко, Олег Хомутов, Филипп Харций, Михаил Подзолко. Мастер-класс по хореографии вела актриса Полина Полковникова, по актерскому вокалу вела заведующая музыкальной частью Галина Сафронова.