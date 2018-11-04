Калачи, плов и буузы: фестиваль «Кухни народов России» прошел в Пятигорске

Пятигорск, Ставропольский край, , 19:40 — REGNUM Фестивалем национальных кухонь «Кухни народов России» отметили День народного единства 4 ноября в Пятигорске Ставропольского края, сообщили ИА REGNUM в администрации города. Фестиваль, в котором приняли участие команды шеф-поваров мобильных фестивалей региональной кухни «Гастрономическая карта России», состоялся при поддержке министерства культуры Российской федерации, Федерального агентства по туризму, Федерального агентства по рыболовству, правительства Ставропольского края и администрации города Пятигорска. Площадками проведения фестиваля стали главная площадь города и улица Козлова.

«Хочется, чтобы каждый почувствовал эту удивительную атмосферу праздника и сплоченности. Народное единство, общность наших ценностей и стремлений — наше преимущество, которое позволяет нам выдержать любую бурю, любые невзгоды», — приветствовал гостей фестиваля глава Пятигорска Андрей Скрипник.

Как сообщили ИА REGNUM представители организаторов фестиваля, в общей сложности работало 11 фудтраков. Продукцию на фестивале представили производители из Бурятии, Северной Осетии, Краснодарского края, Московской, Ярославской, Владимирской, Тверской, Ростовской, Самарской областей. Так, в мобильной буузной «Орда» гости праздника могли попробовать главное блюдо Республики Бурятия — буузы, в мобильной калачной «Калачи-Москвичи» были представлены калачи с самыми разными начинками из местных продуктов. Удмуртская Республика представила удмуртские перепечи, Северная Осетия — Алания — знаменитые традиционные пироги. На фестивале можно было попробовать бургеры с олениной и даже варенье из огурцов.

В рамках фестиваля работала и рыбная ярмарка: жители и гости Пятигорска смогли приобрести рыбу из разных регионов страны: карпа, белого амура, толстолобика и форель в свежем и живом виде, свежемороженых бычков, ставриду, барабулю, разнообразную рыбу горячего и холодного копчения, рыбные консервы. Специально для гостей фестиваля повара приготовили жареные стейки из свежей рыбы и праздничную уху. Посетители фестиваля получили возможность попробовать «большой плов», приготовленный лучшими поварами Ростовской области, уху по-пятигорски. Ставропольские мастера приготовили вкуснейший шашлык.

В рамках фестиваля лучшие шеф-повары страны дали свои мастер-классы всем желающим. Для детей были организованы отдельные мастер-классы по росписи пряников, карвингу и лепке из теста.

В рамках фестиваля также состоялся большой концерт: на сцене выступили государственный ансамбль песни и танца «Ставрополье», трио «Созвездие», государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», лауреаты всероссийских и международных конкурсов, трио гармонистов Владикавказского колледжа искусства имени Валерия Гергиева — Регина Льянова, Руслан Гуриев, Светлана Меликова. Завершило праздник выступление гостей — группы Uma2rman.