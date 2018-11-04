Музеи и театры Саранска открыли всероссийскую акцию «Ночь искусств»

Саранск, , 19:04 — REGNUM Открытие Всероссийской акции «Ночь искусств» в Саранске проходит на площадке Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии.

Торжество открылось концертом театра песни «Росичи», затем выступит фольклорный ансамбль «Торама» и певица лауреат международных конкурсов Елена Сизова. Также гостей ждет встреча с народным художником Александром Шадриным.

Краеведческий музей имени Воронина подготовил экспозиции «Свидетель века», «Люди и куклы», «Песнь о Шурале». В конференц-зале проходит премьерный показ фильма «Инязор», далее по программе запланированы этнические мультфильмы. Посетителей музея ждут квесты, викторины, интерактивные игры, мастер-классы.

В Национальной библиотеке имени Пушкина республики Мордовия состоится эксклюзивный показ авторской коллекции костюмов «Парад книг». В музее проходят выставки книг, просмотры кинофильмов, включая показ картины «Влюбленный Шекспир» на английском языке. Театрализованное представление подготовили студенты Мордовского государственного университета имени Огарева.

Мордовская государственная филармония подготовила выставку национального костюма, на которой организована фотозона. В рамках акции состоится концерт Камерного оркестра Мордовии под управлением заслуженного деятеля искусств республики Елены Щербаковой, также выступят фольклорный ансамбль «Келу» и ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй».

В Мордовском государственном драматическом театре состоится выставка студентов Художественного училища имени Сычкова, проходит показ спектакля по пьесе Лопе де Вега «Чудеса пренебрежения, или Женщины — это дьяволы».

Театр кукол предлагает спектакль «Цветное молоко», русский драматический театр — спектакль «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина.

Государственный музыкальный театр Мордовии имени Яушева открыл выставку работ студентов кафедры театрального искусства и народной художественной культуры МГУ имени Огарева «Осенний калейдоскоп». Артисты оркестра и солисты театра подготовили концерт «Шедевры камерной музыки». Позднее будет представлен проект оркестра — «Кругосветное джазовое путешествие» с музыкой восьми стран, чьи футбольные команды были представлены на чемпионате мира по футболу в Саранске. Гости концерта услышат «Полет кондора» (Перу), «Каникулы любви» (Япония), «Вспоминай меня» (Иран), «Ночь в Тунисе» и другие композиции. В исполнении оркестра также прозвучат известные джазовые стандарты и современные шлягеры. В концерте примут участие вокалисты народный артист Мордовии Сергей Семенов, заслуженная артистка республики Оксана Храмова, дипломант всероссийского телевизионного конкурса «Новая звезда» Вячеслав Явкин.

ИА REGNUM напоминает, в этом году акция «Ночь искусств» проходит под лозунгом «Искусство объединяет». Всего 4 ноября в мероприятиях акции примут участие 1500 площадок в десятках городах России. Будет проведено свыше 2500 мероприятий всех возможных видов и жанров, в них примут участие известные музеи, театры, библиотеки, галереи. С жителями встретятся известные писатели, артисты, художники, музыканты.