История развития Марий Эл представлена на выставке в музее имени Евсеева

Йошкар-Ола, , 16:58 — REGNUM В День народного единства и 98-ю годовщину со дня образования Марий Эл в Национальном музее имени Тимофея Евсеева в Йошкар-Оле открылась экспозиция, посвященная основным вехам в развитии республики. Она начинается с эпохи первого появления человека на территории Марийского края и завершается исторической фотовыставкой, отражающей основные события культурной жизни республики в 2018 году, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Выставку посетил глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он подчеркнул, что история Марийского края неотделима от истории всей России, в чем воочию убеждаешься, знакомясь с разделами экспозиции, посвященными разным историческим эпохам, в особенности таким как Первая мировая война или Великая Отечественная война. Причем до открытия этой экспозиции в республике не было полноценного выставочного зала, посвященного археологии.

«Экспонаты, которые здесь представлены, хранились на складах, что недопустимо, и хорошо, что появился полноценный выставочный зал», — констатировал Евстифеев.

В завершении Евстифеев поблагодарил тех, кто занимался реализацией проекта, пожелал коллективу музея успешной работы выставки, благодарных и заинтересованных посетителей, а всем пришедшим — новых, ярких и незабываемых впечатлений

По словам директора музея Натальи Зверевой, обширная экспозиция «Археология Марийского Поволжья: культура, народ, государство» открывается очень интересной реконструкцией Юнго-Кушергинской стоянки, которая посвящена эпохе первого появления человека на территории края — 25 — 30 тыс. лет назад.

«О процессе формирования мировоззрения финно-угорских народов рассказывает другая наша экспозиция «Древние символы марийской земли». А фотовыставкой «Музейная археология» мы уделили внимание людям, которые принимали непосредственное участие в создании коллекции музея», — уточнила она.

На выставке можно проследить становление и исторический путь Марийского края со времен вхождения в состав Русского государства в XVI веке до наших дней. Представлены интересные инсталляции, интерьеры жилищ разных периодов. Например, XIX век показан у нас через жизнь городов Царевококшайска и Козьмодемьянска. Посетители увидят костюмы представителей городских сословий, предметы быта, лавку в торговых рядах. Есть инсталляция «Интерьер комнаты замка Шереметевых в Юрино». В разделе «Первая мировая война» можно посмотреть личные вещи участников войны — уроженцев Марий Эл.

Зверева уточнила, что кроме Дня народного единства открытие выставки приурочено к всероссийской акции «Ночь искусств».

«В этот день у нас будет представлена музейная программа «Лесная легенда», посвященная первому марийскому балету. Ну и конечно, посетители смогут пройтись по новым залам и оценить историческое и археологические наследие наших предков», — заключила директор Национального музея Марий Эл.