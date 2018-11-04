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«Больные люди»: режиссер Кеосаян об оценке его комедии «Крымский мост»

Культура

По словам режиссера, «Кинопоиску» следует обратить внимание на «защиту» алгоритма голосования на сайте

Москва, 4 ноября 2018, 14:46 — REGNUM  Режиссер Тигран Кеосаян назвал «больными» людей, обрушивших рейтинг его комедии «Крымский мост. Сделано с любовью!» на портале «Кинопоиск». Об этом пишет портал Daily Storm.

«Я не специалист в IT, наверное, у больных людей это могло быть. У меня это вызывает сожаление, грусть и улыбку», — говорит режиссер о тех, кто на сайте «Кинопоиск» отметили, что кинофильм заслуживает лишь 1 балла из 10 возможных.

По словам Кеосаяна, «Кинопоиску» следует обратить внимание на «защиту» алгоритма голосования на сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из 1,3 тыс. пользователей, выставивших оценку комедии режиссера Тиграна Кеосаяна более 1 тыс. отметили, что кинофильм заслуживает лишь 1 балла из 10 возможных.

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