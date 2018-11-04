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Ночь искусств в Тюменской области: тайны северной магии и бубны шаманов

Культура

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевское посетителям предложили примерить костюм воина XVII века и проверить свои навыки в стрельбе из лука и арбалета

Тюмень, 4 ноября 2018, 20:27 — REGNUM  В Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевское Тюменской области прошли мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Открытие экспозиций состоялось 4 ноября в День народного единства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На церемонии открытия перед гостями выступили этнографический и хореографический коллективы.

«Наш музей работает в трёх направлениях: археология, этнография и экология. Для гостей музея представлена выставка костюмов воинов XVII и XVIII веков. Организована зона, где можно надеть костюм и сфотографироваться, почувствовать себя воином. Здесь же представлена экспозиция «Стрельбище сибирского средневековья», где каждый может пострелять из древнего лука и древнего арбалета», — сообщила директор музея Наталья Хвостанцева.

Она сообщила, что для посетителей работают локации на которых представлена культура народов севера.

«Это площадка «Под бубен вечного аргиша», где хозяин чума рассказывает о мифах и легендах о «золотой бабе» и погружает наших гостей в тайны северной магии. Также есть возможность поиграть в национальные игры, принять участие в национальных соревнованиях, завязать традиционную ленточку на удачу, посидеть на настоящих шкурах в чуме и услышать звуки бубна», — уточнила Наталья Хвостанцева.

Напомним, что ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в ночь 4 на 5 ноября под девизом «Искусство объединяет» во всех регионах России. Акция объединила все культурные институты и все направления искусства.

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Акция «Ночь искусств»
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