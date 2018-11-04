В Иркутске открыли мемориальный комплекс, посвящённый старому кладбищу

Иркутск, , 12:03 — REGNUM Новый историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» открылся в Иркутске в День народного единства. Об этом сообщает сегодня, 4 ноября, сообщает сайт Иркутска go38.ru.

Мемориальный комплекс посвящён старому городскому кладбищу, которое находилось на этом месте с 1772 по 1929 года. На кладбище было захоронено около 120 тысяч жителей Иркутска, среди которых покоятся и личности, сыгравшие важную роль в истории города и России. Тут был погребён прах писателя Николая Загоскина и декабриста Иосифа Поджио.

На месте кладбища в 1957 году был заложен Центральный парк культуры и отдыха, но после 2006 года парк из-за недостатка финансирования пришёл в упадок и находился в плачевном состоянии.

За создание историко-мемориального комплекса на месте кладбища проголосовало большинство горожан в опросе во время выбора общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Открытие комплекса было специально приурочено к Дню народного единства. Отсюда началось «Шествие памяти», в котором приняли, представители различных религиозных конфессий, представители мэрии, участники общественных организаций и другие жители и гости города.

Напомним, что проект «Формирование комфортной городской среды» является всероссийским. Его целью является повышение качества и комфорта городской среды на всей территории России. В его рамках к 2020 году будт реализовано более 400 комплексных проектов по благоустройству в субьектах Российской Федерации.