«Улыбнись, Россия!»: в Туле проходит фестиваль кинокомедий

Тула, , 11:33 — REGNUM В Туле открылся Российский фестиваль кинокомедий «Улыбнись, Россия!». В течение недели пяти городских и девятнадцати областных кинотеатров один из гостей фестиваля — известные режиссеры и актеры — будут представлять жителям региона лучшие кинематографические произведения «веселого жанра». В конкурсной программе 29 лент, сделанных только в 2017 — 2018 годах. Среди них критики выделяют «О чем говорят мужчины. Продолжение» режиссера Флюза Фархшатова; «Елки новые», плод творческих усилий сразу нескольких постановщиков, «Последний богатырь» — фэнтези Дмитрия Дьяченко. За призы форума поборются и лены иностранного производства — «Афера доктора Нока» (Франция, Бельгия, 2017), «Большая афера в маленьком городе» (Италия, 2016), «Сердцеед» (Франция, 2018) и другие.

При всем обилие устроители выбрали для показа на открытии широко известный фильм Карена Шахназарова «Мы из джаза», отмечающий свое 35-летие.

Представительна мультипликационная конкурсная программа, в которой представлено 16 работ.

Гостями фестиваля стали популярные артисты Всеволод Шиловский, Михаил Боярский, Владимир Баринов, Борис Грачевский, Ольга Кабо, Дмитрий Назаров и многие другие.

Авторитетное жюри возглавляет известный сценарист и драматург Аркадий Инин.

Бессменный президент фестиваля — народная артистка СССР Алла Сурикова.