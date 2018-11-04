В Москве в Манеже открывается выставка «Сокровища музеев России»

Москва, , 10:52 — REGNUM С 4 по 25 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве будет проходить экспозиция"Сокровища музеев России». Самый представительный художественный проект последнего времени станет частью XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь ― ко Дню народного единства». Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры России.

50 ведущих собраний страны представили на вернисаже около 280 своих лучших произведений искусства. Среди них шедевры выдающихся русских живописцев Карла Брюллова, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Ильи Репина, Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Ильи Машкова, Александра Дейнеки и многих других.