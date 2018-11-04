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В Москве открывается Форум исторических парков России

Культура

Представители различных организаций обсудят актуальные вопросы развития музейного дела

Москва, 4 ноября 2018, 10:45 — REGNUM  В рамках масштабной выставки-форума «Православная Русь ― ко Дню народного единства», которая будет проходить с 4 по 25 ноября в московском Манеже, в Москве 4 ноября открывается федеральный форум исторических парков «Россия — Моя история». Представители министерств, музеев, фондов, архивов, общественных организаций обсудят актуальные вопросы развития музеев отечественной истории в стране. В частности, особое внимание будет уделено проблемам регистрации новых музеев, сохранению уникальных фондов, изменений нормативно-правовой базы в этой сфере. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

В программе форума многочисленные лекции, конференция «Добровольчество — путь единения», презентация автоматизированной музейной системы «Музей ГИВЦ» и проекта Министерства культуры РФ «Артефакт».

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Культурная хроника
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