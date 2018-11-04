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В низком рейтинге фильма «Крымский мост» обвинили ботов

Культура

Из 1,3 тыс. пользователей, выставивших оценку комедии режиссера Тиграна Кеосаяна, более 1 тыс. отметили, что кинофильм заслуживает лишь 1 балла из 10 возможных

Москва, 4 ноября 2018, 10:45 — REGNUM  На снижение рейтинга кинокартины «Крымский мост. Сделано с любовью!» на портале «Кинопоиск» повлияли целенаправленные действия группы пользователей, специально зарегистрировавшихся в сервисе после премьеры ленты. Об этом пишет портал Daily Storm.

Отмечается, что из 1,3 тыс. пользователей, выставивших оценку комедии режиссера Тиграна Кеосаяна, более 1 тыс. отметили, что кинофильм заслуживает лишь 1 балла из 10 возможных. Сообщается, что большинство отрицательно оценивших картину, снятую по сценарию главреда RT Маргариты Симоньян, зарегистрировались на «Кинопоиске» уже после выхода фильма на экраны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в концертном зале «Зарядье» состоялась премьера фильма «Крымский мост. Сделано с любовью». Картина еще не вышла в широкий прокат, но уже собрала массу скептических отзывов и стала поводом для многочисленных шуток в социальных сетях.

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