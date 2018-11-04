Воскресенье, 4 Ноября 2018 года
11:08:13 МСК

Более 2500 мероприятий в России пройдут во время акции «Ночь искусств»

Культура

Будет задействовано более 1500 площадок по всей стране

Москва, 4 ноября 2018, 10:38 — REGNUM  4 ноября по всей стране пройдет акция «Ночь искусств». По сути, это кульминация череды больших культурных событий 2018 года — «Ночь музеев», «Ночь кино», «Библионочь» и других. Организатор акции — Министерство культуры РФ девизом этого масштабного форума объявило «Искусство объединяет».

Всего 4 ноября примут участие 1500 площадок в десятках городах России. Будет проведено свыше 2500 мероприятий всех возможных видов и жанров, в них примут участие известные музеи, театры, библиотеки, галереи. С жителями встретятся известные писатели, артисты, художники, музыканты.

Кроме замечательных классических концертов, вступлений рок-групп, ансамблей народного танца, запланировано, по обещаниям устроителей, и много необычного: так можно будет попасть на фотовыставку «Москва не провалится» в бывшем бункере на глубине 43 метров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить