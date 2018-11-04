В Южной Корее проходит ежегодный благотворительный фестиваль кимчхи

Сеул, , 09:33 — REGNUM Благотворительный фестиваль традиционного корейского блюда кимчхи проходит в Сеуле. Об этом 4 ноября сообщает Euronews.

Девиз мероприятия: «Поделись с ближним». Под таким слоганом фестиваль проходит в южной Корее уже в пятый раз. Праздник продолжается три дня, с пятницы, 2 ноября, по воскресенье, 4 ноября, включительно.

Кимчхи — традиционное блюдо корейской кухни, представляющее собой квашеную особым способом пекинскую капусту с приправами. Традиционно к приготовлению кимчхи в Корее привлекаются все члены семьи, поэтому организаторы фестиваля кимчхи всегда стараются подчеркнуть семейный характер праздника.

Капусту кимчхи по традиции принято заготавливать в больших количествах, чтобы хватило на год вперёд, а в день приготовления капусты принято делиться этим блюдом с теми, кто не может сам её приготовить: с малоимущими, одинокими и немощными людьми. Поэтому праздник кимчхи всегда носит благотворительный характер: вся приготовленная за время фестиваля капуста будет передана нуждающимся.

В мероприятии впервые приняли участие и сотрудники российского посольства в Сеуле, а также члены их семей. Они приготовили к празднику 100 килограммов кимчхи и передали их в общий «капустный фонд» фестиваля.

Стоит отметить, что праздник капусты кимчхи отмечается во многих азиатских государствах. По некоторым данным, это традиционное блюдо в таких странах, как Китай, Япония и Корея приготовляют уже в течение трёх тысяч лет. Техника приготовления капусты кимчхи была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2013 году.