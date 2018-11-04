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Презентация нового альбома Эмира Кустурицы состоится в Москве

Культура

Музыкант и режиссёр выступит на концерте в День народного единства

Презентация нового альбома Эмира Кустурицы состоится в Москве
Victor Dmitriev
Эмир Кустурица

Москва, 4 ноября 2018, 09:03 — REGNUM  Презентация нового альбома Эмира Кустурицы и его рок-группы The No Smoking Orchestra состоится в Москве в День народного единства. Об этом сообщает пресс-служба организатора концерта агенства Moscow Show.

Выступление состоится в Московском международном Доме музыки. Эмир Кустурица и его музыканты представят почитателям новый альбом впервые за девять лет. Название нового альбома — Diplomatique («Дипломатический корпус»), оно призвано, по словам авторов, подчеркнуть, что все музыканты The No Smoking Orchestra последователи космополитических взглядов.

Также в этом году исполняется 20 лет со дня выхода самого известного фильма Кустурицы «Чёрная кошка, белый кот», поэтому в выступление музыкантов будет включён саундтрек из этого кинофильма.

Стоит отметить, что знаменитый сербский музыкант и кинорежиссёр Эмир Кустурица очень тепло относится к России и даже заявлял о своём намерении построить дом на берегу реки Ангары.

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Культурная хроника
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