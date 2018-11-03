В Большом театре готовятся к премьере «Севильского цирюльника»

Москва, , 17:56 — REGNUM В Большом театре в Москве состоится премьера знаменитой оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», сообщает 3 ноября телеканал «Культура».

Автором постановки стал режиссер Евгений Писарев, спектакль покажут на новой сцене театра. За дирижерский пультом будет стоять Пьер Джорджо Моранди.

«Мы проделали сложную работу, поскольку многие арии никогда здесь не исполнялись. Также мы очень много работали с оркестром над стилем, над стаккато, крещендо и так далее, чтобы дать психологическую поддержку солистам», — отметил маэстро.

Напомним, опера «Севильский цирюльник» является одной из популярнейших опер в мире. Большой театр не ставил произведение целых 40 лет, что и побудило руководство театра создать новую интерпретацию великого спектакля.

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