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В Дагестане создали мультсериал о жизни горцев

Культура

Планируется подготовить десять серий мультфильма

В Дагестане создали мультсериал о жизни горцев
Цитата из а/ф «Аул мастеров»
Аксакалы

Махачкала, 3 ноября 2018, 17:47 — REGNUM  В республике Дагестан сняли мультипликационный телесериал «Аул мастеров», сообщает 3 ноября Life.ru.

Автором проекта выступил Руслан Салимагаев, создание мультесериала продолжалось свыше года. В настоящее время к выпуску готовы три серии продолжительностью около семи минут.

Сюжет сериала вертится вокруг жизни горцев, в которую попадает городской юноша. Мультфильм будет транслироваться на русском, аварском, даргинском, лакском, лезгинском и кумыкском языках.

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