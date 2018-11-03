В Иерусалиме пройдет фестиваль российского кино

Иерусалим, , 17:34 — REGNUM В израильском театре «Мост» начались традиционные Дни российского кино, сообщает 3 ноября ТАСС.

Кинофестиваль продлится три дня, за это время израильтяне смогут посмотреть четыре полнометражные картины и шесть короткометражных.

«Мы уже много лет подряд ходим практически на все фильмы, которые привозят в Яффо на Дни российского кино», — отметил один из участников фестиваля, добавив, что для этой цели он специально приехал в Иерусалим.

На фестивале будут представлены следующие картины: «Без меня» режиссера Кирилла Плетнева, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, а также «История одного назначение» Авдотьи Смирновой.

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