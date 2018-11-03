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«Все идет по плану»: Алсу исполнила хит Летова

Культура

Знаменитая исполнительница попала на передачу Ивана Урганта «Мой ласковый и нежный рок», где ее и попросили выступить

«Все идет по плану»: Алсу исполнила хит Летова
Daniel Kruczynski
Алсу

Москва, 3 ноября 2018, 16:38 — REGNUM  Известная российская певица Алсу исполнила песни Егора Летова «Все идет по плану» на Первом канале, сообщает 3 ноября Российская газета.

Знаменитая исполнительница попала на передачу Ивана Урганта «Мой ласковый и нежный рок», где ее и попросили выступить.

Помимо Егора Летова, Алсу спела известные хиты таких музыкальный коллективов как «ДДТ», «Гражданская оборона». Не избежала певица и столкновения с творчеством Гарика Сукачева.

Напомним, заслуженная артистка России Алсу родилась в 1983 году в Татарии. Сольная карьера началась в 1999 году, когда она выпустила дебютный клип «Зимний сон».

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