В Москве проходит выставка художника Сергея Теплякова

Москва, , 13:51 — REGNUM В выставочном зале Московского отделения Союза художников на Беговой улице проходит персональная выставка Сергея Теплякова. В экспозиции представлены более 40 картин, созданных мастеров за последние годы исключительно в стиле классического реализма. При этом критики отмечают свою особенную манеру художника, виртуозную технику владения кистью. Как подчеркивает сам художник, он стремится «погрузить зрителя в эстетику реального мира, обратить внимание на естественную гармонию повседневной жизни».

Сергей Тепляков закончил Художественную академию им. Строганова. В 1998 году принят в Союз художников России. Долгое время работал с керамикой и фарфором, на этот раз представляет свои живописные работы.