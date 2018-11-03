В Москве открывается выставка художника Савелия Сорина

Москва, , 12:34 — REGNUM 3 ноября в московской галерее «Наши художники» открывается выставка «Савелий Сорин». В экспозиции около 30 работ из девяти отечественных музеев и частных коллекций, в основном портреты известных деятелей искусства и политиков начала ХХ века. Савелий Сорин относится к плеяде художников-эмигрантов: поэтому он больше известен на западе, чем в России. Он окончил Академию художеств в мастерской Ильи Репина, а в 1910-е был участником объединения «Мира искусства».

Единственная персональная выставка Сорина проходила 45 лет назад в Третьяковской галерее и Русском музее. Критики отмечают строгий, но утонченный стиль художника, умение создавать «иллюзию жизни», что сделало его востребованным живописцем во Франции и США.