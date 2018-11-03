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В Волгограде проходит фестиваль артистических роботов

Культура

Умные машины могут еще и кофе приготовить лучше чем иной бариста

Волгоград, 3 ноября 2018, 11:32 — REGNUM  В ТРЦ «Акварель» в Волгограде проходит «Большой фестиваль роботов. «Лауреаты» последних выставок в Лас-Вегасе, Пекине и Берлине и многих российских городов собрались вместе, чтобы продемонстрировать публике свои артистические дарования — так они музицируют на многих инструментах, танцуют в самых разных стилях, показывают акробатические трюки, ведут телевизионные программы, и даже готовят хороший кофе, так как полностью овладели искусством бариста. Некоторые откликаются на ласку, и когда их гладишь, приятно мурлычут. Так что, современные технологии предоставляют людям не только реальную помощь в самых разных областях, но и могут поразить примерами высокой художественности и эстетики.

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Культурная хроника
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