Скончался гонконгский продюсер, открывший миру Джеки Чана и Брюса Ли

Гонконг, Китай, , 11:23 — REGNUM Знаменитый гонконгский продюсер Рэймонд Чоу, познакомивший мир с Джеки Чаном и Брюсом Ли, скончался в Гонконге на 92-м году жизни. Об этом сообщила 2 ноября газета South China Morning Post.

Чоу часто называли «крёстным отцом гонконгской киноиндустрии». За свою жизнь он выпустил более 600 кинофильмов в разных жанроах, от боевика и комедии до арт-хауса. Он открыл целый ряд широко известных сейчас во всём мире кинозвёзд и кинорежиссёров и внёс огромный вклад в формирование жанра фильмов с боевыми искусствами.

В 1971 году Чоу познакомился с мастером боевых искусств Брюсом Ли и заключил с ним конктракт на производство трёх кинофильмов. Самый успешный из них, «Выход дракона», заработал в прокате около 40 миллионов долларов.

Знакомство Чоу с Джеки Чаном произошло через шесть лет после смерти Брюса Ли, в 1979 году. Итогом их совместной работы стали несколько кинофильмов, один из которых, «Разборка в Бронксе», стал самой успешной кинокартиной гонконской студии в американском прокате и подарил Джеки Чану всемирную славу.

Режиссёр, сценарист и актёр Танг Чо «Джо» Чунг сказал, что смерть Рэймонда Чоу стала огромной потерей для киноиндустрии Гонконга. Именно Чоу, по словам Танг Чо «Джо» Чунга, был основной движущей силой в отрасли и вывел гонконгские фильмы на международную сцену.

Напомним, что Рэймонд Чоу родился в 1927 году в Гонконге. После окончания университета в Шанхае Чоу много лет работал журналистом в американских издательствах. В 1970 году он стал одним из создателей известнейшей гонконгской кинокомпании Golden Harvest.