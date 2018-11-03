«Москино» покажет ретроспективу фильмов с Николаем Караченцовым

Москва, , 11:05 — REGNUM Руководство сети «Москино», подведомственной правительству столицы, приняло решение о демонстрации фильмов с участием замечательного актера Николая Караченцева с 7 по 9 ноября.

«Старший сын» и «Белые росы», «Благочестивая Марта» и «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Криминальный квартет», а также многие другие ленты покажут в шести кинотеатрах — «Березке», «Искре», «Молодежном», «Полете», «Сатурне» и «Туле».

Николай Караченцов скончался 26 октября в возрасте 73 лет. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.