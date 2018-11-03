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«Москино» покажет ретроспективу фильмов с Николаем Караченцовым

Культура

Ленты можно посмотреть в шести кинотеатрах столицы

«Москино» покажет ретроспективу фильмов с Николаем Караченцовым
Цитата из к/ф «Старший сын». реж Виталий Мельников. 1975. СССР
Николай Караченцев

Москва, 3 ноября 2018, 11:05 — REGNUM  Руководство сети «Москино», подведомственной правительству столицы, приняло решение о демонстрации фильмов с участием замечательного актера Николая Караченцева с 7 по 9 ноября.

«Старший сын» и «Белые росы», «Благочестивая Марта» и «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Криминальный квартет», а также многие другие ленты покажут в шести кинотеатрах — «Березке», «Искре», «Молодежном», «Полете», «Сатурне» и «Туле».

Николай Караченцов скончался 26 октября в возрасте 73 лет. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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Культурная хроника
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