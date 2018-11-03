«Культура.РФ» будет транслировать мероприятия «Ночи искусств» 4 ноября

Москва, , 10:14 — REGNUM 4 ноября портал «Культура.РФ» будет транслировать более 30 мероприятий, которые пройдут в рамках VI Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в различных городах страны. Концерты, репортажи с художественных выставок, театральные постановки, дискуссии, лекции можно посмотреть не только на самом портале, но и на его страницах в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Портал «Культура.РФ» — официальная информационная площадка «Ночи искусств». Здесь можно познакомиться с полной афишей мероприятий, которые пройдут 4 ноября.