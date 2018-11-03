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Пять российских граждан удостоены ордена Восходящего солнца

Культура

Соответствующее постановление правительства Японии, приуроченное к национальному Дню культуры, обнародовано 3 ноября

Токио, 3 ноября 2018, 09:57 — REGNUM  Пятеро граждан России удостоено японского ордена Восходящего солнца. Соответствующее постановление правительства Японии, приуроченное к национальному Дню культуры, обнародовано 3 ноября.

Ордена Восходящего солнца удостоены бывший губернатор Нижегородской области, а ныне директор московского хоккейного клуба «Динамо» Валерий Шанцев, историк-востоковед Виктор Ларин, руководитель Московского центра оригами Зухра Чашихина, руководитель межрегионального клуба айкидо «Оосинкан» Александр Качан и директор Московского клуба оригами Роман Свиридов.

Отметим, орден Восходящего солнца, имеющий восемь степеней, учрежден в 1875 году. Всего в этом году его удостоено 4214 человека, среди которых 135 иностранцев, в основном граждан США. К примеру, данным орденом награжден бывший вице-президент США Дик Чейни.

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Российско-японские отношения
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