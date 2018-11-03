«Я люблю тебя жизнь…»: в Москве пройдет концерт памяти Иосифа Кобзона

Москва, , 09:43 — REGNUM 3 ноября на сцене московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова состоится концерт памяти Иосифа Кобзона «Я люблю тебя жизнь…». Оперный коллектив решил отдать дань уважения блестящему певцу и глубокому человеку, скончавшемуся два месяца назад после продолжительной и мужественной борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием. За 60 лет выступлений на большой сцене Иосиф Давыдович спел, по подсчетам некоторых специалистов, почти 3 тысячи песен. Десятки вошли в золотой фонд советской и российской музыки. «А у нас во дворе», «Старый клен», «С чего начинается Родина», «Я люблю тебя, жизнь», «Мгновения», «Темная ночь», «День Победы», «В городском саду» и многие другие стали любимыми мелодиями миллионов людей. Достаточно вспомнить композиторов с которыми работал маэстро — Дунаевский, Блантер, братьями Покрасс, Новиков, Соловьев-Седой, Фрадкин, Фельцман, Туликов, Пахмутова, Тухманов и многие другие.

Солисты труппы театра «Новая опера» в сопровождении оркестра под управлением Юрия Медяника исполнят песни из репертуара Иосифа Кобзона.