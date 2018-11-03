В Челябинскую область в июле приедет белый шаман с Ямала

Салехард, , 05:19 — REGNUM Гостями фестивалей сказок в Челябинской и Кировской области станут два фольклорных персонажа с Ямала, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Герои ямальского фольклора — белый шаман Сэр Тадебя и девушка Сихиртя представят арктический регион на мероприятиях событийного туризма в Челябинской и Кировской областях в 2019 году», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что поездка состоится с целью представить на уровне страны «туристический продукт, основанный на легендах и сказаниях ненецкого народа». Приглашение на фестиваль получили власти Тазовского района (ЯНАО).

В итоге шаман и девушка отправятся в город Копейск (Челябинская область) на мероприятие в музее открытым небом «Горка», которое будет проходить рядом с теремом Царя Семигора, а также на фестиваль в город Яранск (Кировская область).

Отметим, что на Южном Урале находится «резиденция хранителя Урала — Царя Семигора», а Яранск является родиной Глинышка — героя русского фольклора.

Напомним, Сэр Тадебя и Сихиртя внесены в «Сказочную карту России» в минувшем августе. «Сказочная карта России» — это направленный на развитие внутреннего туризма всероссийский культурно-туристический проект, реализуемый с ноября 2010 года.

Со стороны Урала в карту включен проект «Царь Семигор — хранитель Южного Урала».