В ООН открылась фотовыставка финалистов конкурса имени Стенина

Нью-Йорк, США, , 03:03 — REGNUM В ООН открылась выставка фотографий финалистов международного конкурса имени фотокорреспондента Андрея Стенина.

На церемонии открытии фотовыставки участников поприветствовала заместитель генсека ООН по коммуникациям Элисон Смейл. По ее словам, она понимает важность фотокорреспондентов и их фотографий в новостях, так как впечатляющие фото остаются в памяти читателей надолго.

Она также напомнила, что необходимо обеспечивать безопасность журналистов ради выполнения их работы.

Напомним, 20 мая 2018 г. был установлен рекорд по числу отправленных работ на фотоконкурс имени Андрея Стенина. Сообщается, что фотокорреспонденты из 77 стран прислали около шести тысяч снимков. Конкурс проводится в память о корреспонденте «Россия сегодня» Андрее Стенине, который погиб в Донбассе в 2014 году.

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