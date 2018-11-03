Вышел новый клип группы The Beatles

Лондон, , 00:47 — REGNUM В интернете появился новый клип британской группы The Beatles в честь 50-летия выхода альбома White Album.

Клип представляет собой коллаж из редких фотографий участников группы, а также из анимации. Сообщается, что над созданием видео работали бас-гитарист группы Пол Маккартни и британский художник Ричард Гамильтон, который являлся автором обложки White Album. Также сообщается, что юбилейное переиздание альбома будет выпущено 9 ноября.

Напомним, White Album вышел в 1968 году. Во время работы над альбомом в группе The Beatles регулярно возникали конфликты. Предполагается, что частично эти конфликты были вызваны отношениями одного из лидеров группы Джона Леннона с его будущей женой Йоко Оно.

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