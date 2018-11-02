Суббота, 3 Ноября 2018 года
01:01:09 МСК

В Гонконге умер Рэймонд Чоу — легендарный продюсер Брюса Ли и Джеки Чана

Культура

Чоу умер в возрасте 91 года

Гонконг, Китай, 2 ноября 2018, 23:00 — REGNUM  Легендарный гонконгский продюсер Рэймонд Чоу скончался в Гонконге, 2 ноября передает агентство Associated Press.

Чоу, давший мировому экрану таких «звезд кун-фу», как Брюс Ли и Джеки Чан, умер в возрасте 91 года.

Будущий продюсер много лет провел, работая в качестве журналиста United Press, New York Times и Voice of America, а продюсерскую компанию Golden Harvest основал в только 1970 году. Уже на следующий год компания открыла Гонконгу, а вскоре и всему миру талант Брюса Ли.

Читайте также: Китайский миллиардер Джек Ма снялся в короткометражном кунг-фу фильме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Некрологи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить