В Гонконге умер Рэймонд Чоу — легендарный продюсер Брюса Ли и Джеки Чана

Гонконг, Китай, , 23:00 — REGNUM Легендарный гонконгский продюсер Рэймонд Чоу скончался в Гонконге, 2 ноября передает агентство Associated Press.

Чоу, давший мировому экрану таких «звезд кун-фу», как Брюс Ли и Джеки Чан, умер в возрасте 91 года.

Будущий продюсер много лет провел, работая в качестве журналиста United Press, New York Times и Voice of America, а продюсерскую компанию Golden Harvest основал в только 1970 году. Уже на следующий год компания открыла Гонконгу, а вскоре и всему миру талант Брюса Ли.

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