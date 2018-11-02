Страны БРИКС расширяют культурное и гуманитарное сотрудничество

Кейптаун, , 22:21 — REGNUM В южноафриканском Маропенге прошло третье совещание министров культуры стран объединения БРИКС, которые подписали Декларацию Маропенга, призывающую в рамках расширения обменов и всестороннего сотрудничества создать в БРИКС культурное партнерство, сообщает 2 ноября Синьхуа.

Документ очерчивает круг конкретных сфер такого сотрудничества, определяя приоритетными взаимодействие в кинематографе, мультипликации, культурном наследии, моде, а также в поиске новых областей сотрудничества, для чего создается специальная рабочая группа.

Как заявил по итогам совещания министр искусств и культуры ЮАР Нати Мтетва, меры, предусмотренные в декларации, будут способствовать обеспечению непрерывности культурного взаимодействия в БРИКС.

По мнению заместителя министра культуры и туризма КНР Сян Чжаолуня, успешные контакты в сфере культуры закладывают широкую и твердую своей связью с общественностью основу политического, экономического и гуманитарного сотрудничества между странами.

Отметим, что первое такое совещание в рамках БРИКС прошло в 2015 году в России, а следующее, в 2017 году, — в Китае.